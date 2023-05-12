قائد فاغنر يتهم الجيش الروسي بـ"الفرار" قرب باخموت
اتهم قائد مجموعة فاغنر الروسية المسلحة القوات النظامية الروسية بـ"الفرار" من مواقعها قرب باخموت الأوكرانية، حيث أعلنت كييف تحقيق اختراق، مضيفا أن الدفاعات "تنهار".
وقال يفغيني بريغوجين في شريط مصور نشر على حسابه عبر تلغرام: "حصل بكل بساطة فرار لوحدات وزارة الدفاع على أطراف" باخموت، التي تشرف عليها وحدات من الجيش الروسي النظامي منذ فترة قصيرة.
وأكد أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على خزان يقع شمال المدينة التي تشكل مركز المعارك في شرق أوكرانيا وتمركزت على مرتفعات تطل عليها.
وأضاف بريغوجين أيضا أن الجيش الأوكراني سيطر مجددا على الطريق المؤدية إلى تشاسيف يار غربا والذي كان قطعه جنود روس منذ أسابيع.
وكانت أوكرانيا، قد أعلنت اليوم الجمعة، أنها استعادت مسافة كيلومترين من الروس في محيط باخموت.
وقالت وزارة الدفاع الروسية من جهتها إنها أعادت نشر وحداتها شمال باخموت في منطقة "خزان برخيفسكه"، "لتعزيز استمرار الدفاع" في تصريح فسره مراقبون على أنه إقرار بالتراجع.
وقال بريغوجين: "محاولات وزارة الدفاع الإعلامية، التقليل من خطورة الوضع تؤدي وستؤدي إلى مأساة شاملة بالنسبة إلى روسيا.. يجب وقف الكذب فورا".
وتابع أنه في حال حقق الجيش الأوكراني تقدما آخر في هذا الاتجاه سيتمكن من تطويق عناصر فاغنر في باخموت التي يسيطر عليها الروس بنسبة 90 % راهنا.
وجدد بريغوجين الذي يخوض نزاعا مفتوحا مع القيادة العسكرية الروسية التأكيد على أنه لا يتلقى الذخائر لعناصر مجموعته فيما لم يبق سوى عشرين مبنى تحت سيطرة الأوكرانيين داخل باخموت.