قائد فاغنر يتهم الجيش الروسي بـ"الفرار" قرب باخموت

اتهم قائد مجموعة فاغنر الروسية المسلحة القوات النظامية الروسية بـ"الفرار" من مواقعها قرب باخموت الأوكرانية، حيث أعلنت كييف تحقيق اختراق، مضيفا أن الدفاعات "تنهار".

وقال يفغيني بريغوجين في شريط مصور نشر على حسابه عبر تلغرام: "حصل بكل بساطة فرار لوحدات وزارة الدفاع على أطراف" باخموت، التي تشرف عليها وحدات من الجيش الروسي النظامي منذ فترة قصيرة.

وأكد أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على خزان يقع شمال المدينة التي تشكل مركز المعارك في شرق أوكرانيا وتمركزت على مرتفعات تطل عليها.

وأضاف بريغوجين أيضا أن الجيش الأوكراني سيطر مجددا على الطريق المؤدية إلى تشاسيف يار غربا والذي كان قطعه جنود روس منذ أسابيع.