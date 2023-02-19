روسيا تتهم أوكرانيا وأوروبا بالتخطيط لـ"استفزاز إشعاعي واسع"

وأضافت الوزارة في بيان نقله موقع "روسيا اليوم" أنه "لتنفيذ هذا الاستفزاز، تم تسليم عدة حاويات تحتوي على مواد مشعة إلى أوكرانيا، من أراضي إحدى الدول الأوروبية، متجاوزة التفتيش الجمركي، والذي سيتم استخدامه لتلويث محلي للمنطقة الواقعة في نطاق أحد المنشآت الخطرة الإشعاعية التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأشار البيان إلى أن "الغرض من الاستفزاز هو اتهام القوات المسلحة الروسية بشن هجمات عشوائية على المنشآت الخطرة الإشعاعية في أوكرانيا، مما أدى إلى تسرب مواد مشعة وتلوث المنطقة".

وكانت الوزارة أفادت الثلاثاء الماضي، أن "أوكرانيا تخطط لاتهام موسكو بسرقة مواد مشعة من محطة تشيرنوبيل النووية، وتلويث الأراضي المحيطة بها".

وتتصاعد الاتهامات والتوترات بين روسيا والغرب بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى للحرب على أوكرانيا التي تحل في 24 شباط/فبراير الجاري.