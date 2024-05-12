روسيا تتأهب لهجوم أوكراني واسع على مدينة بيلغورود

حذرت السلطات الروسية في منطقة بيلغورود اليوم، من تعرض المدينة لمزيد من الهجمات الأوكرانية، وضربات جوية تشمل كامل المنطقة، وفق وكالة "رويترز"

وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد، إن مدينة بيلغورود معرضة لخطر مزيد من الهجمات الأوكرانية، وإن إنذارات من ضربات جوية محتملة تشمل المنطقة بأسرها.

جاء ذلك بعد أن قال جلادكوف، أمس السبت، إن امرأة قُتلت، وأُصيب 29، ولحقت أضرار بعدة مئات من الشقق، بسبب هجمات أوكرانية متواصلة في مطلع الأسبوع.

وأضاف جلادكوف عبر تطبيق "تيليجرام"، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، "تعرضت مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود لقصف مكثف من القوات المسلحة الأوكرانية". ولم يذكر متى وقع القصف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عبر "تيليجرام"، إن دفاعاتها الجوية دمرت صاروخين باليستيين يعودان للعهد السوفيتي شنتهما القوات الأوكرانية خلال الليل على منطقة بيلغورود في جنوب غربي روسيا.

ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد من تفاصيل الأمر من مصادر مستقلة. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.

وقال جلادكوف، إن أضرارا لحقت بنحو 300 شقة في 85 بناية سكنية، وبأربعة عقارات تجارية، مشيرا إلى أن أسطح أربع بنايات تلقت ضربات مباشرة.

وأضاف أن مستشفى بالمدينة، ومستشفى إقليميا للأطفال، ومدرسة، ومنشأتين رياضيتين، تضررت أيضا.