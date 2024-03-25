سياسي إيراني: دفعنا رواتب ممثلي ترامب في تركيا
كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بشه، أن بلاده كانت تدفع رواتب ممثلين أرسلهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تركيا لمراقبة تنفيذ العقوبات على طهران.
وقال فلاحت بشه في حديثه لوكالة أنباء "خبر أون لاين"، عن هذا الموضوع، إنه "عندما أراد ترامب مراقبة التزام البنوك في تنفيذ العقوبات على إيران بعث عدداً من الممثلين له إلى تركيا".
وأضاف "أخبرني أحد الدبلوماسيين في القنصلية الإيرانية في إحدى الدول، إننا (إيران) كنا ندفع رواتب هؤلاء الممثلين الأحد عشر الذين أرسلهم ترامب إلى تركيا".
وتابع السياسي الإيراني "لقد تفاجأت بهذا وسألت القنصل الإيراني: كيف يكون ذلك؟، فأجاب أنه منذ إرسال ممثلي ترامب، قال البنك التركي الشهير (دون تسميته) إننا ملزمون بدفع رواتبهم البالغة 40 ألف دولار".
وانتقد الجهات السياسية الإيرانية التي وصفها بـ"تجار العقوبات"، وقال "كان ممثلو ترامب يتقاضون رواتبهم من أموال الأمة الإيرانية، والعقوبات نعمة لتجار العقوبات، وهي من أسوأ الأقدار التي وقع فيها الشعب الإيراني".
وفي 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف تقرير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "هناك قرابة 6 مليارات و700 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في تركيا".