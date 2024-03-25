سياسي إيراني: دفعنا رواتب ممثلي ترامب في تركيا

كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بشه، أن بلاده كانت تدفع رواتب ممثلين أرسلهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تركيا لمراقبة تنفيذ العقوبات على طهران.

وقال فلاحت بشه في حديثه لوكالة أنباء "خبر أون لاين"، عن هذا الموضوع، إنه "عندما أراد ترامب مراقبة التزام البنوك في تنفيذ العقوبات على إيران بعث عدداً من الممثلين له إلى تركيا".