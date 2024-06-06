محاكمة نجل بايدن تتحول إلى "دراما عائلية"

قالت صحيفة "واشنطن بوستن"، إن ردود فعل عائلة بايدن خلال محاكمة هانتر بايدن، فتحت الباب "للدراما العائلية" بينما تكشف المحاكمة "قضية قانونية نموذجية" حيث يستخدم المدعون الصور وشهادات الشهود وكلمات بايدن الخاصة لمحاولة إثبات التهم ضد هانتر.

مع توالي فصول محاكمة نجل الرئيس جو بايدن، مع ما تسببه هذه المحاكمة من متاعب للرئيس الأمريكي، إذ تأتي في موسم انتخابي دقيق وحسّاس، تسلط وسائل الإعلام الأمريكية الضوء على ردود فعل أفراد عائلة بايدن على محاكمة ابنهم بتهمة تعاطي المخدرات.

إلى جانب تسليطها الضوء على شهادات أشخاص مرتبطين به ومنهم زوجته السابقة كاثلين بوهلي التي حضرت إلى قاعة المحكمة، حسبما أفاد تقرير الصحيفة الأمريكية.

ووصفت الصحيفة ردود فعل عائلة بايدن بأنها فتحت الباب "للدراما العائلية" بينما تكشف المحاكمة "قضية قانونية نموذجية" حيث يستخدم المدعون الصور وشهادات الشهود وكلمات بايدن الخاصة لمحاولة إثبات التهم ضد هانتر.

وتقول الصحيفة إن التهم الموجهة لهانتر تتعلق بإدمانه المخدرات عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن من المتوقع أن تدلي هالي بايدن – أرملة بو نجل الرئيس بايدن وأم لاثنين من أحفاد الرئيس – بشهادتها اليوم الخميس، حول الكوكايين الذي استخدمته هي وهنتر معًا خلال علاقة حبهما.

وأشار الدفاع إلى أنه قد يستدعي ناعومي بايدن، الابنة الكبرى لهنتر وكاثلين، إلى المحكمة ما يعني أنها ستتخذ موقفا مغايرا لشهادة والدها ضد والدها هانتر.

ومن المتوقع أن تشهد نعومي وشقيق الرئيس، جيمس بايدن، حول اللطف الذي أظهره هانتر وحول جهوده المستمرة في إعادة التأهيل من المخدرات.

ويقول التقرير إن محاكمة هانتر بايدن كانت مؤلمة لمختلف أفراد الأسرة. وجلست شقيقة هانتر الصغرى، آشلي، خلال اليومين الأولين، وكانت تمسح عينيها أحيانًا من البكاء لكنها لم تعد يوم أمس الأربعاء.

كما جلست السيدة الأولى جيل بايدن في أجزاء كبيرة من الشهادات داخل المحكمة والتي كانت غالبًا تعانق وتقبل هانتر أثناء فترات الراحة لكنها كانت غائبة بشكل ملحوظ عندما اعتلت بوهلي، زوجة ابنها السابقة، المنصة للشهادة أمام المحكمة .