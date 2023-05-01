أبقى اليمين في السلطة.. سانتياغو بينيا يفوز برئاسة باراغواي

انتخبت الباراغواي، يوم الأحد، رئيسا من حزب كولورادو اليميني الذي يمسك بالسلطة في البلاد منذ قرابة 8 عقود.

ورفضت البلاد بنتائج تلك الانتخابات منافساً من تحالف أحزاب يسار الوسط الذي ترشح تحت شعار مكافحة الفساد.

وأفادت لجنة الانتخابات أن سانتياغو بينيا الاقتصادي ووزير المالية السابق البالغ 44 عاما فاز بأكثر من 42% من الأصوات، وفق ما أظهرت النتائج بعد فرز 90% من صناديق الاقتراع.

وحصل منافسه إفراين أليغري البالغ 60 عاما من تحالف أحزاب يسار الوسط على 27,5%، على الرغم من تقدمه بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الأحد.

وجاءت هذه الانتخابات في وقت صعب بالنسبة إلى حزب كولورادو الذي يحكم بشكل شبه متواصل منذ خمسينات القرن العشرين رغم تحول النظام من ديكتاتوري إلى ديموقراطي عام 1989.

واضطر بينيا خلال الحملات الانتخابية للدفاع عن نفسه من وصمة العار التي لحقت بمعلمه الرئيس السابق هوراسيو كارتيس الذي وصفته واشنطن رسميا عام 2022 بأنه "فاسد بشكل كبير" ومنعت دخوله إلى الأراضي الأميركية والتعامل معه.

وشكل الفساد أحد المواضيع الرئيسية في الانتخابات، إذ تحتل الباراغواي المرتبة 137 من أصل 180 في ترتيب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.