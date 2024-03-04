واشنطن تدعو لوقف فوري للقتال في غزة وتطالب بالضغط بقوة على إسرائيل

دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الأحد، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" لمدة "6 أسابيع على الأقل" في قطاع غزة، وفق "فرانس برس".

وطالبت بالضغط على إسرائيل بالقوة لزيادة تدفق المساعدات لتخفيف ما وصفتها بأنها ظروف "غير آدمية" و"كارثة إنسانية" بين الشعب الفلسطيني.

وتعليقات هاريس تعتبر من بين أكثر التعليقات حدة حتى الآن، على لسان كبار القادة في الحكومة الأمريكية، ممن دعوا إسرائيل إلى تخفيف الأوضاع في غزة، وفق "رويترز".

وفي كلمة خلال زيارة لمدينة "سيلما" بولاية ألاباما، حثت هاريس حركة حماس على قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن من شأنه تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع والسماح بتدفق مزيد من المساعدات.

وقالت هاريس: "يتضور الناس جوعاً في غزة. الظروف غير آدمية وإنسانيتنا المشتركة تلزمنا بالتحرك".

وأضافت: "لا بد أن تفعل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار".

وذكرت صحيفة إسرائيلية أن إسرائيل قاطعت محادثات وقف إطلاق النار في غزة، الأحد، بعد رفض حماس مطلبها بإرسال قائمة كاملة تحوي أسماء الرهائن الذين ما يزالون على قيد الحياة.

وأردفت هاريس: "حماس تقول إنها تريد وقف إطلاق النار. حسناً، ثمة اتفاق على الطاولة. ومثلما قلنا، حماس بحاجة إلى الموافقة على ذلك الاتفاق".

وتابعت نائبة بايدن: "فلنطبق وقف إطلاق النار. فلنعد الرهائن إلى أسرهم. ولنقدم الغوث الفوري إلى شعب غزة".