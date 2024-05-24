خشية انهيار المجموعة.. "إيكواس" تسعى لحل الخلاف مع دول الساحل الأفريقي

قرر برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنشاء لجنة وساطة مع النيجر ومالي وبوركينافاسو، لإقناعها بالعودة إلى التكتل، في حشد إقليمي جديد لجهود منع تفكك "إيكواس".

وتشهد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أزمة كبيرة بعد انسحاب الدول الثلاث، ما دفعها لعقد دورة استثنائية في نيجيريا لهذا الغرض، حيث تم الاتفاق على إيفاد لجنة وساطة لـ"العمل مع جميع الأطراف لحمل ثلاثي تحالف دول الساحل على التراجع عن قراره والعمل على تعزيز الحوار بهدف حل النزاعات في المنطقة".

وشددت النائب الأول للرئيس ورئيس برلمان الإيكواس بالنيابة، جبرين باراو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام نيجيرية، يوم الخميس، على "خطورة الوضع".

وقالت: "أكد رئيس مفوضية إيكواس على ضرورة الانضمام إلى الجهود الجارية الرامية إلى تجنب تفكك الكتلة الإقليمية، وهو ما قد يحدث مع رحيل مالي والنيجر وبوركينا فاسو"، وفق تعبيره.

وتم إطلاق هذه الدعوة بعد أن لاحظ نواب برلمان "إيكواس" الذين شاركوا في الجلسة الاستثنائية غياب زملائهم من بوركينافاسو والنيجر ومالي.

وفي 28 يناير/ كانون الأول الماضي، أعلنت كل من النيجر ومالي وبوركينافاسو، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".