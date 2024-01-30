إيران تنفي علاقتها بجماعات تهاجم منشآت أمريكية في العراق وسوريا

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة لرئيس مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن طهران "غير مسؤولة عن تصرفات أي فرد أو مجموعة في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية.

ونفى أمير سعيد إيرواني الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، وجود مجموعات تابعة للقوات المسلحة لبلاده في العراق وسوريا تخضع لسيطرتها أو تعمل نيابة عنها.

وأضاف مندوب طهران في رسالته: "لا صحة للمزاعم بأن جماعات تابعة لنا لها علاقة بأعمال ضد منشآت أمريكية في العراق وسوريا"، رافضاً "بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد قال، الاثنين، إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى حرب" مع إيران لكنه لم يستبعد احتمال أن يفكر الرئيس الأمريكي بايدن بتوجيه ضربات داخل إيران.

جاء ذلك على خلفية الهجوم الدامي الذي تعرض له جنود أمريكيون في قاعدة على الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وهو الهجوم الذي حمل بايدن ميليشيات موالية لإيران مسؤوليته.

وقال البنتاغون إن الهجوم، الذي أصيب فيه 47 جندياً أمريكياً، حسب آخر إحصائية، يحمل بصمات ميليشيا تسمي نفسها "كتائب حزب الله" العراقية.