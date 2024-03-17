على غرار فرنسا.. هل تُجبر النيجر أمريكا على الرحيل؟

إلغاء فوري للاتفاق

وقال المتحدّث باسم الحكومة النيجريّة، أمادو عبد الرحمن، إنّ "حكومة النيجر آخذةً طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تُقرّر بكلّ مسؤوليّة أن تلغي بمفعول فوري الاتّفاق المتعلّق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظّفين المدنيّين في وزارة الدفاع الأمريكيّة على أراضي النيجر".

وأشار عبد الرحمن، في كلمة بثّها التلفزيون النيجري، ليل السبت، إلى أنّ الوجود العسكري الأمريكي "غير قانوني"، و"ينتهك كلّ القواعد الدستوريّة والديمقراطيّة".

ولم تعلن السلطات النيجرية بعد عن طرد القوات الأمريكية، لكن تلميحها إلى أن وجودها غير قانوني يُثير تساؤلات حول مستقبل حضورها في هذا البلد الإفريقي.

وشهدت النيجر في 26 يوليو الماضي انقلابًا ضد الرئيس محمد بازوم، نفذه قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني، وهو انقلاب أدّى إلى طرد القوات الفرنسية التي تُقدّر بـ 1500 جندي من البلاد.