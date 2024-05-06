رد "لاذع" من البيت الأبيض على تصريحات ترامب عن "الجستابو"

ندد البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تقارير تفيد بأنه قارن إدارة الرئيس بايدن بالجستابو؛ قوة الشرطة السرية في الحقبة النازية في ألمانيا.

ورد البيت الأبيض على تعليقات ترامب، في بيان لاذع، استند إلى سلوك وخطابات المرشح الجمهوري المفترض في الماضي - بما في ذلك تعليقاته المتكررة بأن المهاجرين غير الشرعيين " يسممون دماء بلدنا "، وهي لغة تردد صدى خطاب أدولف هتلر وغيره من العنصريين البيض.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". أن ترامب أدلى بهذه التعليقات بعد انتقاد لوائح الاتهام ضده في حدث خاص للمانحين في فلوريدا يوم السبت، بعد أيام من إدانته قاضي نيويورك بازدراء انتهاك أمر النشر في محاكمة أموال الصمت .

وقال ترامب، بحسب التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز": “هؤلاء الأشخاص يديرون إدارة الجستابو”. "وهذا هو الشيء الوحيد الذي لديهم. وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، في رأيهم، وهي في الواقع تقتلهم. لكن هذا لا يزعجني."

قالت إيمي سبيتالنيك، الرئيس التنفيذي للمجلس اليهودي للشؤون العامة، قالت في بيان صدر الأحد، إن "من الخطأ دائمًا، والمهين، والمثير للاشمئزاز إجراء مقارنات كهذه،" . وفقًا لرويترز

وأضافت سبيتالنيك، أن الأمر أكثر من ذلك "عندما يتم مقارنتها بتاريخ الرئيس السابق الطويل في تطبيع معاداة السامية".

وتابعت أنه: "أمر شنيع بشكل خاص استخدام المقارنات النازية في خدمة أجندة استبدادية متعصبة".

ولم يرد ممثلو ترامب، على طلبات لموقع "أكسيوس" الأمريكي، للتعليق على الأمر.