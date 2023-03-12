إيران: الاتفاق مع السعودية سيسرّع تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن
أعلنت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة في نيويورك، أن الاتفاق مع السعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن.
وقال بيان البعثة الإيرانية نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن "العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على ثلاثة مستويات، ثنائية وإقليمية ودولية".
وأضاف أن "استئناف العلاقات السياسية بين البلدين على المستويات الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي، سيكون إيجابيا".
وشدد البيان: "يبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار الشعب اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد".
وأمس الأول، اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقا لبيان "سعودي إيراني صيني" صدر في بكين، الجمعة، بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وتضمن البيان المشترك، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تأكيد البلدين على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما اتفق البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة عام 2001، واتفاقية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة عام 1998، وأن يعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعاً لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.