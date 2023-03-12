إيران: الاتفاق مع السعودية سيسرّع تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن‎

أعلنت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة في نيويورك، أن الاتفاق مع السعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال بيان البعثة الإيرانية نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن "العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على ثلاثة مستويات، ثنائية وإقليمية ودولية".