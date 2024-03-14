هيئة بريطانية: انفجار قرب سفينة جنوب شرقي عدن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس، إن سفينة أبلغت عن انفجار على مسافة منها أثناء إبحارها على بعد حوالي 50 ميلا بحريا من جنوب شرق ميناء عدن في اليمن.

وذكرن الهيئة في مذكرة نشرتها رويترز، أن السفينة لم تتعرض لأي ضرر وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم.

وأضافت "السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي. وتقوم السلطات بالتحقيق".

وتشن مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامناً مع الفلسطينيين ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.