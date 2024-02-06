عضو في الكونغرس الأمريكي يدعو لإلقاء المهاجرين من الطائرات

دعا عضو الكونغرس الأمريكي مايك كولينز إلى إلقاء المهاجرين من طائرات الهليكوبتر، في إشارة إلى التكتيك سيئ السمعة الذي كان الديكتاتور التشيلي، اوغستو بينوشيه، يستخدمه للتخلص من خصومه السياسيين، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ووفق تقرير للصحيفة، فإن "الخطاب المتطرف لم يعد يقتصر على عناصر هامشية كما كان في السابق، بل تسرب أيضا إلى الحوار السياسي السائد، إذ ترمز تصريحات كولينز إلى اتجاه أوسع نحو التفكير العنيف والاستبدادي في أوساط بعض الدوائر المحافظة بالولايات المتحدة".

وقالت إنه "يمكن إرجاع نشأة هذا الخطاب المزعج إلى ظهور ميم أو شعار ثعبان هوبين، الذي يمجد الأساليب الوحشية التي اتبعها بينوشيه في قمعه لأعدائه السياسيين، بما في ذلك استخدام طائرات الهليكوبتر للتخلص منهم، وقد تبنت جماعات يمينية متطرفة مختلفة، مثل بوغالو وبراود بويز، هذا الشعار الذي يستخدمه المتطرفون اليمينيون والجماعات المتعصبة للعرق الأبيض لتمجيد العنف الاستبدادي والقمع".

وأضافت أن "تعليقات كولينز على منصة إكس، التي تدعو إلى إعدام المهاجرين خارج نطاق القانون، تُظهر تطبيع العنف داخل قطاعات معينة من المؤسسة السياسية الأميركية. وعلى إثر المنشور، تم حظر عضو الكونغرس الجمهوري فترة وجيزة على المنصة؛ لانتهاكه قواعد منع خطاب العنف، وهو ما يعتبر إنجازًا كبيرًا بالنظر إلى التواجد القوي للمجموعات المتعصبة للبيض والفاشيين الجدد في منصة إكس".