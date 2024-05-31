ما حقيقة تجنيد شبان من كوت ديفوار للقتال في أوكرانيا؟

انتشرت في كوت ديفوار شائعة حول تجنيد الشباب للانضمام إلى صفوف الجيش الأوكراني، ويتم تداول وثيقة مختومة "بشكل خاطئ" بالختم الأوكراني، على شبكات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تجنيد متطوعين لمحاربة الجيش الروسي.

ويسلط تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على الموضوع الذي انتشر، مؤخرًا، على شبكات التواصل، وسط تساؤل كبير: "هل حاول الجيش الأوكراني تجنيد متطوعين شباب من كوت ديفوار لمحاربة روسيا؟"

وقالت الصحيفة إن "هذا ما يبدو أنه ظهر من منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين 27 مايو، وتم تناقله على نطاق واسع من خلال حسابات أفريقية موالية لروسيا" وفق تعبيرها.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة التي تحمل رمز أوكرانيا، موقعة من قبل شخص يُدعى دينيس تشيرنيشينكو، والذي تم تقديمه على أنه مسؤول الاتصالات في السفارة الأوكرانية في كوت ديفوار.