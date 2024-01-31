خطة إسرائيلية للسيطرة على المساعدات الموجهة إلى غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية أن المستوى السياسي في إسرائيل يُبلوِر في الوقت الراهن خطة، قد يسيطر الجيش بمقتضاها على ملف المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، بغرض الحيلولة دون وصولها إلى حركة حماس.

صحيفة "يسرائيل هيوم" أشارت، اليوم الأربعاء، إلى أن هدف الخطة الجديدة، التي تُعَد حاليًّا وستخضع للدراسة، هو بقاء شاحنات المساعدات التي يُفترَض أن تذهب للسكان المدنيين في غزة تحت سيطرة الجيش، لدى دخولها من المعابر.

ولفتت إلى أنه في حال المصادقة على الخطة، سيضطر الجيش الإسرائيلي للانشغال بالشؤون المدنية للقطاع، في وقت أبدت فيه الحكومة والمؤسسة العسكرية مرارًا وتكرارًا حالة من الانزعاج الشديد، جراء ما تقول إنها سيطرة حماس على شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع، بالإضافة إلى انتقادات في قطاع غزة ذاته بأن الحركة تستحوذ على تلك المساعدات.

الصحيفة نبَّهت إلى أن المعلومات التي وصلت إليها تؤكد أن الفترة الراهنة تشهد محاولات لحل أزمة سيطرة حماس على شاحنات المساعدات، وأن الجيش يضع ملامح الخطة التي تصب في النهاية في تجاه تحقيق أحد الأهداف الأساسية للحملة العسكرية، وهو تدمير قدرة حماس على إدارة القطاع من النواحي المدنية، وهو هدف يخدم هدفًا آخر أهم، بالنسبة لإسرائيل، وهو تدمير قدرات الحركة العسكرية.