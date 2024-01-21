رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا تحت السيطرة المطلقة لأمريكا
قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، السبت، إن أوكرانيا المجاورة ليست دولة مستقلة أو ذات سيادة، بل تخضع للنفوذ والسيطرة المطلقة للولايات المتحدة.
وأكد السياسي الشعبوي، الذي يرفض تقديم مساعدات عسكرية لكييف أو فرض عقوبات على روسيا، معارضته انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وسلوفاكيا عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يلتقي فيكو نظيره الأوكراني دينيس شميهال الأربعاء في مدينة أوجهورود غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا.
وأوضح فيكو لإذاعة "آر تي في اس" العامة: "سأقول له إنني ضد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي وسأستخدم حق النقض ضدها".
وأضاف: "سيكون هذا مجرد أساس لحرب عالمية ثالثة، لا شيء آخر"، متابعا أنه سيؤكد له أنه "لن يتسلم أي أسلحة من إمدادات الدولة السلوفاكية وجيشها".
كما اتهم فيكو أوكرانيا بأنها "واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم"، مضيفا "الله وحده يعلم حجم المساعدات التي يتم إرسالها إليكم والتي تختفي في مكان ما".
واعتبر أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الحالية التي بدأت قبل عامين بالغزو الروسي، مشيرا إلى أن أوكرانيا يجب أن تتخلى عن بعض أراضيها.
وقال "يجب أن يكون هناك نوع من التسوية، الأمر الذي سيكون مؤلما جدا للجانبين". وتساءل "ماذا ينتظرون؟ أن يغادر الروس؟ هذا غير واقعي".
وتعد سلوفاكيا من أكثر الدول المؤيدة لروسيا في الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث غلوبسيك في براتيسلافا نُشر عام 2023.
وعلى الرغم من انتقادات فيكو لأوكرانيا، فإن المجر وحدها هي التي استخدمت الفيتو ضد تقديم مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لكييف في كانون الأول/ديسمبر الماضي.