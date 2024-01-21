رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا تحت السيطرة المطلقة لأمريكا

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، السبت، إن أوكرانيا المجاورة ليست دولة مستقلة أو ذات سيادة، بل تخضع للنفوذ والسيطرة المطلقة للولايات المتحدة.

وأكد السياسي الشعبوي، الذي يرفض تقديم مساعدات عسكرية لكييف أو فرض عقوبات على روسيا، معارضته انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وسلوفاكيا عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي فيكو نظيره الأوكراني دينيس شميهال الأربعاء في مدينة أوجهورود غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا.

وأوضح فيكو لإذاعة "آر تي في اس" العامة: "سأقول له إنني ضد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي وسأستخدم حق النقض ضدها".

وأضاف: "سيكون هذا مجرد أساس لحرب عالمية ثالثة، لا شيء آخر"، متابعا أنه سيؤكد له أنه "لن يتسلم أي أسلحة من إمدادات الدولة السلوفاكية وجيشها".