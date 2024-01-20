زيلينسكي يدعو ترامب لكشف "وصفته" لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل دونالد ترامب، إلى زيارة أوكرانيا، والكشف عن "وصفته" لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، طالما أنه قادر على ذلك، كما قال ذات مرة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع القناة الرابعة الإخبارية في المملكة المتحدة، إن "ترامب سيكون موضع ترحيب في كييف طالما أنه قادر على وقف الحرب مع روسيا في غضون 24 ساعة، كما وعد ذات مرة".

وأضاف الرئيس الأوكراني:"نعم من فضلك، دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أنه سيكون كافيًا أن تأتي إلى كييف، وفي أي يوم سأكون هنا، إذا كان لديك صيغة لإنهاء الحرب، أريد أن أعرف ما هي".

وكان ترامب قال إنه إذا أصبح رئيسًا، فيمكنه إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية على الفور من خلال الإصرار على موافقة زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التسوية، والإصرار على أن لديه علاقة جيدة مع كلا الزعيمين.

وفي خطاب ألقاه بعد فوزه الساحق بالمؤتمر الحزبي الجمهوري في ولاية أيوا في الفترة الأخيرة، ادَّعى ترامب أيضًا أن "روسيا لم تكن لتهاجم لو كان في البيت الأبيض"، حيث إنه وبوتين "يتفقان بشكل جيد للغاية".

وعلى الرغم من أن أوكرانيا حريصة على تنمية العلاقات مع المرشح الجمهوري الأوفر حظًا وحلفائه قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن زيلينسكي لديه كل الأسباب ليكون حذرًا من الرجل الذي ليس لديه شهية تذكر لمواصلة دعم مقاومة أوكرانيا ضد الغزو الروسي، خاصة أن ترامب أغدق في الواقع الثناء على بوتين كونه "ذكيًا" من خلال احتلاله "موقعًا شاسعًا وواسعًا، وقطعة كبيرة من الأرض بها الكثير من الناس" بينما لم يتلقَ سوى عقوبات طفيفة نسبيًا.