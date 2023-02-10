زوجة زعيم كوريا الشمالية تزين عنقها بـ"صاروخ"

وتضمن العرض العسكري الضخم في ساحة "كيم إيل سونغ" وسط مدينة "بيونغ يانغ"، استعراض ما لا يقل عن 10 صواريخ من طراز Hwasong-17، وهي من أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى أسلحة أخرى.

وقال خبراء إن حجم ونطاق الأسلحة المعروضة، أظهر تقدمًا يمثل تحديًا للولايات المتحدة، معتبرين أن زعيم كوريا الشمالية "يبعث برسالة واضحة" من خلال استعراض صواريخ Hwasong-17 الأكثر تطورا.