زيلينسكي: 106 دول ومنظمات ستحضر قمة سويسرا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن 106 من الدول والمنظمات حتى الآن وافقت على المشاركة في قمة تعقد في سويسرا، في منتصف يونيو حزيران، بهدف إحلال السلام في بلاده التي تمزقها الحرب.

جاء ذلك في كلمة لزيلينسكي في اليوم الأخير من قمة حوار شانجري-لا في سنغافورة بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، وهو مؤتمر أمني يشارك فيه رؤساء ووزراء ومسؤولون كبار من 55 دولة.

وتسعى سويسرا إلى جمع أكبر عدد ممكن من الدول للمشاركة في "مؤتمر السلام" الذي دعت إليه منتصف يونيو المقبل، حول أوكرانيا، لاستعادة "بريقها" وإحياء سياسة "المساعي الحميدة".