روسيا تحقق في "تهريب" 59 طائرة إلى الخارج

وأشارت إلى أنه على وجه الخصوص، وفقًا لهذه التقارير، شاركت ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "مي-8" في الدفاع الجوي إلى جانب العدو، وحلقت طائرات "إيل- 76"مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

وتتيح ممارسة تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال إمكانية إخفاء المعلومات حول الطرق التي تنقل بها الطائرة البضائع، وفق المصدر.

وذكرت "إزفستيا" أنه "في إطار هذه القضية، تم إجراء عمليات تفتيش في المكتب المركزي لوكالة النقل الجوي الفيدرالية في لينينغرادسكي بروسبكت في العاصمة موسكو يوم 7 فبراير الجاري".

ولفتت إلى أن "المداهمة تم تنفيذها، من قبل موظفين في جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية في مكاتب اثنين من مسؤولي الوكالة، هما رئيسة قسم فحص سلامة الطيران، كريستينا بيفالينا، ونائب رئيس قسم تسجيل الدولة للطائرات المدنية والحقوق والمعاملات معهم، بيتر كوزيريف".