"فورين أفيرز": انهيار سكاني مقبل في شرق آسيا

وتابع "إن انخفاض عدد السكان من شأنه أن يلحق الضرر بدول شرق آسيا على نحو سيصبح التغلب عليه صعبًا على نحو متزايد، وبينما تعد الديموغرافيا ليست قدرًا إلا أن قوة الديموغرافيا تعني أن "القرن الآسيوي" الذي طال انتظاره قد لا يأتي أبدًا".

وأفاد كاتب المقال أن عدد سكان شرق آسيا ازدهر في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، وفي الفترة بين عامي 1950 و1980، زادت بنسبة 80 % تقريبًا.

وبحلول العام 2020، بلغ عدد سكان المنطقة ما يقرب من 2.5 ضعف ما كان عليه في العام 1950، حيث ارتفع عددهم من أقل من 700 مليون نسمة إلى ما يقرب من 1.7 مليار.

نقطة تحول

لقد تجاوزت هذه القفزة السكانية في شرق آسيا النمو الإجمالي للولايات المتحدة على مدى تلك الأجيال الثلاثة، وحدثت بسرعة أكبر بكثير، وكانت جزءًا لا يتجزأ من الانطلاقة الاقتصادية غير العادية في شرق آسيا.

وأشار الكاتب إلى أنه وحتى مع ارتفاع عدد سكان شرق آسيا، فإن خطوط الاتجاه الأساسية كانت تنذر بانحدار مقبل.

ويقول الكاتب إنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإن كل جيل صيني صاعد لن يتجاوز حجمه نصف الجيل الذي سبقه، وينطبق الشيء نفسه إلى حد كبير على تايوان.

وتابع: "من المتوقع أن تنكمش المنطقة بنسبة 2% بين عامي 2020 و2035، وبين عامي 2035 و2050، ستنكمش بنسبة 6%، ثم بنسبة 7%، لكل عقد متتالٍ (إذا استمرت الاتجاهات الحالية)."

وأضاف الكاتب أن هجرة السكان تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأربع الرئيسة في شرق آسيا إلى جارتها الشمالية روسيا، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​عدد السكان بنحو 9 % من الآن وحتى عام 2050.

وأفاد الكاتب بأن هذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها منطقة شرق آسيا سكانها.

فوفقًا للسجلات التاريخية، فقد شهدت الصين ما لا يقل عن 4 عمليات نزوح طويلة الأمد للسكان على مدى الألفي سنة الماضية.

وأضاف أن "التهجير المقبل للسكان هو أمر طوعي، ولا يحدث بسبب أن الناس يموتون بشكل جماعي، بل لأنهم اختاروا إنجاب عدد أقل من الأطفال، ولعل الصين تقدم مثالاً صارخًا على هذه الحقيقة."

ويقول الكاتب إن الأنماط الديموغرافية في شرق آسيا تتناقض بشكل حادٍ مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة.

وعلى عكس سكان شرق آسيا، لا يزال سكان الولايات المتحدة يتمتعون بالنمو، ولا يزال عدد المواليد يفوق عدد الوفيات، على الرغم من ارتفاع معدلات المرض مقارنة بالمجتمعات الغربية الغنية الأخرى.