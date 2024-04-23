الرئيس الإيراني: "ستتغير الظروف تماما" إذا هاجمتنا إسرائيل

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، من أن شن إسرائيل لهجوم على الأراضي الإيرانية سيحدث تغييراً كاملاً في "الظروف".

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، عن رئيسي قوله إن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى عدم بقاء شيء من إسرائيل.

وجاءت تصريحات رئيسي خلال زيارة لباكستان يجري فيها مباحثات مع رئيس الوزراء شهباز شريف لتعزيز التعاون التجاري والدبلوماسي بين البلدين، وفق بيانات رسمية.