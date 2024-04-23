الرئيس الإيراني: "ستتغير الظروف تماما" إذا هاجمتنا إسرائيل
حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، من أن شن إسرائيل لهجوم على الأراضي الإيرانية سيحدث تغييراً كاملاً في "الظروف".
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، عن رئيسي قوله إن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى عدم بقاء شيء من إسرائيل.
وجاءت تصريحات رئيسي خلال زيارة لباكستان يجري فيها مباحثات مع رئيس الوزراء شهباز شريف لتعزيز التعاون التجاري والدبلوماسي بين البلدين، وفق بيانات رسمية.
وشنت إيران أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على إسرائيل في 13 أبريل نيسان/ الجاري، ردا على ضربة جوية دمّرت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من الشهر الجاري وأسفرت عن مقتل سبعة من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، واتُهمت إسرائيل بتنفيذها.
وبعد أيام، أكدت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن تل أبيب ردت على الضربة الإيرانية عبر ضربة جوية استهدفت أصفهان، في وقت امتنعت فيه تل أبيب عن التعليق رسميا على الهجوم المنسوب لها.