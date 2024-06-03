سوريا.. مقتل مستشار عسكري إيراني بهجوم إسرائيلي

ذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الإثنين، أن مستشاراً للحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية في سوريا أمس الأحد.

وذكرت الشبكة أن المسؤول يدعى سعيد أبيار دون أن تذكر رتبته، بحسب "رويترز"، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جثمان أبيار، وهو من سكان محافظة البرز شمالي إيران، سيتم تشييعه الليلة في مرقد السيدة رقية في العاصمة السورية، دمشق.