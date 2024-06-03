سوريا.. مقتل مستشار عسكري إيراني بهجوم إسرائيلي
ذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الإثنين، أن مستشاراً للحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية في سوريا أمس الأحد.
وذكرت الشبكة أن المسؤول يدعى سعيد أبيار دون أن تذكر رتبته، بحسب "رويترز"، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جثمان أبيار، وهو من سكان محافظة البرز شمالي إيران، سيتم تشييعه الليلة في مرقد السيدة رقية في العاصمة السورية، دمشق.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها طهران مقتل عناصر من الحرس الثوري في سوريا.
كانت إسرائيل شنت العديد من الضربات خلال السنوات الماضية في سوريا، طالت بشكل رئيس أهدافا إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني.
ومع بدء الحرب في غزة، صعدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية، خصوصا ضد مواقع لإيران وميليشياتها.