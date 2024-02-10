"وول ستريت جورنال": الناخبون لا يرون في بايدن رجل دولة

وأضافت الصحيفة أن الرؤساء الأمريكيين السابقين ارتكبوا زلات كلامية في السابق، فقد كان جورج دبليو بوش معروفاً بعبارات مثل: "لقد أساؤوا تقديري"، كما خلط دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الأوفر حظا، أخيرا بين حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، منافسته على الترشيح، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

الانتقادات تتعدى عامل السن

لكن الصحيفة تشدد على أن أخطاء بايدن شكّلت وجهة نظر خاصة أكبر بكثير عن أخطاء الرؤساء السابقين؛ إذ تقول استطلاعات الرأي ومحللون، إن الانتقادات تجاه بايدن لا تتعلّق بعامل السن وحسب باعتباره أكبر رئيس للبلاد في منصبه، ولكن أيضًا لأنه لم يَبْنِ بعد صورة القائد القوي أمام الناخبين، أو يؤسس لرابطة عاطفية مع الأمريكيين.

وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن ريتش ثاو، من شركة "اختبار الرسائل غير الحزبية Engagious" قوله، إنها مشكلة كبيرة لدى العديد من الأشخاص في كل مجموعة تركيز للناخبين يقولون إنهم لا يعتقدون أن الرئيس يمتلك فعلا صلاحياته كلها".

إنجازات بايدن

ويقول تقرير "وول ستريت جورنال" إن بايدن حقّق إنجازات كثيرة مثل إدارة الإنفاق الكبير على البنية التحتية في الولايات المتحدة ومصانع أشباه الموصلات، وبرامج الطاقة الخضراء من خلال الكونجرس المنقسم، كما أنه قاد الدول الغربية في مواجهة روسيا في حربها على أوكرانيا، واستقل القطار لمدة 10 ساعات إلى كييف، ودعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وغير ذلك .

لكن في المقابل وعند سؤالهم عن هذه "الإنجازات" لا يستطيع الناخبون في كثير من الأحيان ذكر أي منها لصالح بايدن.

والأسوأ من ذلك كما يقول ثاو، أن الناخبين المتأرجحين الذين يتحدث معهم غالباً ما يكررون أفكاراً تآمرية حول قيادة الرئيس، حيث يشددون على أن بايدن "ليس هو المسؤول حقًا عن تولي صلاحياته كافة، وأن حوله أشخاصًا آخرين في الإدارة أو الكونغرس وهم الذين يحركون هذه الخيوط".

شعور بالإحباط

ونقلت الصحيفة عن غونر رامر، المدير السياسي للجنة المساءلة الجمهورية، وهي مجموعة مناهضة لترامب تتحدث في كثير من الأحيان مع الناخبين المتأرجحين قوله إن "عمر بايدن يتشابك أيضًا في أذهان الناخبين مع عدم رضاهم عن الوضع الاقتصادي، ويشعر هؤلاء الناخبون بالإحباط من حالة البلاد، وخصوصا في ظل موجة الارتفاع في مستوى التضخم الأخير، لكنهم أيضا لا يشعرون بأن الرئيس قادر على قيادة الأمة نحو أوقات أفضل."

وأضاف رامر، "هناك إحباط عميق تجاه الاقتصاد، والناخبون يريدون شخصا يستطيع إنجاز الكثير من الأمور". وشدد "وهذا الشخص بالنسبة لكثير من الناخبين المتأرجحين ليس جو بايدن".

كما أشار الكثير من الناخبين المتأرجحين أيضا إلى أن لديهم تحفظات بشأن دعم ترامب.

تشكيك في القدرات

وتقول الصحيفة، إن الناخبين شككوا في قدرات بايدن حتى قبل ارتكابه زلاته الأخيرة.

وعندما طُلب منهم مقارنة المرشحين المحتملين من الحزبين الرئيسيين للبيت الأبيض هذا العام، قال 14% فقط إن بايدن يتمتع بأكبر قدرة بدنية على التحمل ليكون رئيسًا، بينما اختار 48% ترامب، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر.

وقال 29% من الناخبين فقط، إن بايدن أكثر لياقة عقلياً للعمل كرئيس، مقارنة بـ 45% اختاروا ترامب.