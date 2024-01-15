تقرير: سوناك يتطلع للظهور كزعيم مؤثر في العالم

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك، يسعى للظهور بمظهر الزعيم المهم والمؤثر في العالم من خلال مشاركته في الشؤون الدولية.

ودللت الصحيفة في تقرير لها على مساعي سوناك، بمشاركته في الرد على هجمات الحوثيين، وأيضاً زيارته الأخيرة لأوكرانيا وإعلانه عن تقديم مساعدات كبيرة لكييف.

وأضافت الصحيفة: "لم تكن العلاقات بين دواننغ ستريت والبيت الأبيض دافئة على الدوام، ولكن عندما قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إقامة تحالف لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر وتأمين التجارة الدولية، كانت الحكومة البريطانية أول من أبدى استعداده بالمشاركة، على حد قول مصدر حكومي بريطاني رفيع".

وأوضحت أن "سوناك المعروف بنهجه الدقيق وتحليله العميق قبل اتخاذ أي قرار، فاجأ واشنطن بالدعوة إلى رد عسكري سريع على هجمات الحوثي في اليمن، وقد حظي نهجه السريع والاستباقي هذا، بإشادة شخصيات بارزة في واشنطن".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الخارجية البريطانية قوله، إن "رد لندن السريع على هجمات الحوثيين، أعاد الدفء من جديد إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".