"وول ستريت جورنال": 3 خيارات أمريكية لمعاقبة إيران

ورغم أن المسؤولين الأمريكيين لم يحسموا طريقة الرد بعد، إلا أن واحدًا أو أكثر من الخيارات الثلاثة يعتبر الأكثر احتمالًا للتنفيذ قريبًا، بحسب "وول ستريت جورنال".

وقال التقرير إن توجيه ضربة أمريكية مباشرة إلى الأراضي الإيرانية، وهو ما يدعو إليه بعض الجمهوريين، سيكون أمرًا غير مسبوق.

وأضاف، رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان هاجمت السفن الإيرانية ومنصات النفط البحرية، في الثمانينيات من القرن الماضي، ردًّا على قيام طهران بتلغيم سفينة حربية أمريكية، فإن الجيش الأمريكي لم يهاجِم من قبلُ أهدافًا على الأراضي الإيرانية.

ويُضاف إلى ذلك، أن الضربات المباشرة على إيران تخاطر بإثارة حرب إقليمية شاملة، وهو ما يقول البيت الأبيض إنه حريص على تجنبه.

ورأى التقرير أنه يمكن للولايات المتحدة أن ترد بشكل متناسب من خلال استهداف ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني، وشبكات وكلائها في جميع أنحاء المنطقة، بدلًا من طهران نفسها.

وفي ضوء تعدد مثل هذه الخيارات بحكم انتشار وكلاء إيران في دول متعددة، رأت الصحيفة أن ذلك سيوفر لصانع القرار الأمريكي قائمة أهداف متنوعة في سوريا (قادة فيلق القدس ومستشاريه) والعراق واليمن، علاوة على إمكانية الاستهداف المباشر للميليشيا المسؤولة عن الهجوم في العراق، كتائب حزب الله.