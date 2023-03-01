محتجون إسرائيليون يغلقون طريقًا.. والحكومة تمضي في "إصلاح القضاء"

أغلق محتجون إسرائيليون الطريق السريع الرئيس بين تل أبيب والقدس، الأربعاء، في وقت يعتزم فيه مشرعون المضي قدمًا في إصلاح قضائي مثير للجدل يعتبره معارضون تهديدًا للديمقراطية.

وهتف محتجون وهم يلوحون بالأعلام "إسرائيل ليست دكتاتورية، إسرائيل ليست المجر".

وكان من المتوقع أن تتزايد المظاهرات على مستوى إسرائيل فيما أطلق عليه منظمو الاحتجاجات "يوم الاضطراب".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إنه لن يسمح بقيام "تمرد" أو لـ "فوضويين" بقطع الطرق.