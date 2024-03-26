متسلقا على شجرة.. فيديو يوثق لحظة القبض على أحد منفذي هجوم موسكو

واعترف ميرزويف ويبلغ من العمر 32 عامًا، وهو مواطن من طاجيكستان، ولديه أربعة أطفال، بجميع التهم الموجهة إليه في الهجوم الدامي على العاصمة الروسية، حسب ما أفادت الخدمة الصحافية لمحكمة مدينة موسكو.

ووضعت المحكمة رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهرين الأفراد الأربعة المشتبه بتنفيذهم هجوما على قاعة للحفلات في ضاحية العاصمة الروسية خلّف 137 قتيلا.

وقالت محكمة باسماني في موسكو في بيان، إن الرجال الأربعة متهمون بـ"الإرهاب" ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

وأدى الهجوم الدامي الذي نفذ عبر إطلاق الرصاص الحي على المدنيين، وإشعال النار أيضا عبر تفجير القنابل في قاعة مبنى "روكوس سيتي" قبيل انطلاق حفلة موسيقية لفرقة الروك الروسية الشهيرة "بيكنيك"، إلى مقتل أكثر من 137 شخصاً، وإصابة 180 آخرين في حصيلة غير نهائية، وتبناه تنظيم داعش.