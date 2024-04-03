ستولتنبرغ: على الناتو ضمان إمدادات "موثوقة" لأوكرانيا على المدى البعيد

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن على أعضاء الحلف ضمان إمدادات أسلحة بعيدة الأمد لأوكرانيا، وذلك قبيل اجتماع وزاري لمناقشة مقترح بإنشاء صندوق تمويل بقيمة 100 مليار يورو على مدى خمس سنوات.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل "يتعين علينا ضمان مساعدة أمنية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها لأوكرانيا على المدى البعيد كي نتمكن من الاعتماد بدرجة أقل على المساهمات الطوعية وبدرجة أكبر على التزامات الناتو، وبنسبة أقل على العروض قصيرة الأمد وبنسبة أكبر على تعهدات متعددة السنوات".