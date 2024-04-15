الهجوم الإيراني يجدد خلافات روسيا وإسرائيل

أثار رفض موسكو إدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل جدلا وخلافات جديدة بين الدولتين، يقول محللون إن جذورها تعود إلى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وردًا على طلب السفيرة الإسرائيلية لدى روسيا، سيمونا هالبرين، من السلطات الروسية إدانة الهجوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر "تلغرام": "سيمونا، ذكّريني أن إسرائيل أدانت هجومًا واحدًا على الأقل من قبل نظام كييف على الأراضي الروسية؟ ألا تتذكرين؟ وأنا لا أتذكر أيضًا".

وعلى خلاف أغلب دول العالم، خاصة الدول الغربية، التي أدانت الهجمة الإيرانية، رفضت موسكو الإدانة، مكتفيةً بالدعوة إلى ضبط النفس وعدم تأزيم الوضع في الشرق الأوسط.

تعليقًا على ذلك، قال الباحث الروسي في شؤون الشرق الأوسط، أرتيم سامسونوف، لـ"إرم نيوز"، إن "الموقف الروسي كان متوقعا بسبب توتر العلاقات بين الدولتين؛ نتيجة ما صدر عن إسرائيل حين اندلع الصراع مع أوكرانيا، الذي تعدى ذلك ليتحوّل إلى دعم تقدمه تل أبيب سرًا لأوكرانيا".