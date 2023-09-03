محكمة ألمانية توجه تهمة القتل لشابة عراقية بعد اعترافها بقتل شبيهتها
وجهت محكمة ألمانية تهمة القتل لشابة من أصول عراقية تبلغ من العمر 23 عامًا، بعد أن أقرَّت بقتل شبيهتها التي بحثت عنها على تطبيق "إنستغرام"، بالتعاون مع شريك لها، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
وكانت الشابة العراقية الأصل وتدعى شهربان، عمدت إلى البحث عن شبيهة لها لتُزيف وفاتها وتبدأ حياة جديدة بعيدًا عن المشاكل العائلية، وعثرت في سبيل ذلك على مدونة شهيرة في مجال الموضة والتجميل.
وكانت الضحية وهي شابة جزائرية الأصل تعمل مدونة في مجال الموضة والتجميل عبر "إنستغرام"، وجذب الشبه الشديد بينها وبين العراقية شهربان الأخيرة لتنفيذ جريمتها استنادًا إلى ذلك الشبه.
واعترفت شهربان بالتهم الموجهة إليها، بعد نحو عام من تنفيذ الجريمة، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة برفقة شاب يبلغ 24 عامًا، متهم بالتواطؤ معها والمساعدة في جريمة القتل.
واعتقدت السلطات الألمانية في البداية أن شهربان، كانت ضحية جريمة قتل عندما تم العثور على جثــة شابة في سيارة مرسيدس متوقفة في "إنغولشتات" بجنوب ألمانيا. في أغسطس من العام الماضي.
واعتقد أفراد عائلة شهربان كذلك أن الجثة تعود لابنتهم، لكن تقرير الطب الشرعي أثار تساؤلات حول هوية الفتاة المقتولة.
ولاحقًا تم التعرف على الضحية وتدعى خديجة، وهي مدونة في مجال الموضة والتجميل تبلغ من العمر 23 عامًا من أصل جزائري.
وقالت الصحيفة إن شهربان اعترفت بالتهم الموجهة إليها بعد نحو عام من تنفيذ الجـريمة وستمثل أمام المحكمة لمواجهة الاتهامات، مع شريك لها في الجريمة من كوسوفو يبلغ من العمر 24 عامًا.
وقال ممثلو الادعاء في "إنغولشتات" إن شهربان متهمة أيضًا بعرض 10 آلاف يورو على رجل، لقتل شقيق زوجها.
وزُعم أنها دفعت له مبلغًا مقدمًا قدره 5000 يورو، لكنه أخذ المال دون الاستجابة لمطالبها المتكررة بتنفيذ عملية القتل، وقد اعترفت بالتهمة تلك أيضًا.