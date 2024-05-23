ملك البحرين: لا يوجد سبب لتأجيل عودة العلاقات مع طهران

نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قوله، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يوجد سبب لتأجيل عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران.

وأشار ملك البحرين إلى أن المنامة تتطلع لتحسين علاقاتها مع طهران، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف: "نحن نفكر في حسن الجوار مع جيراننا بصورة عامة، وهم بلا شك كذلك. نحاول أن تكون بيننا وبينهم علاقات طبيعية دبلوماسية تجارية ثقافية، ولا شك مرة أخرى في دعمكم لهذا الأمر، وهذا شيء مرحب به من جانب أهل البحرين عموما، ومن جانبي شخصيًّا".