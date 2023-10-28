تقرير يكشف عمق الأزمة السياسية والعسكرية في إسرائيل

وذكرت القناة، أن مدير مكتب نتنياهو أكد أمام مصادر سياسية وفي حوارات أخرى شخصية أن من يُحمِّلون نتنياهو المسؤولية عليهم أن يلقوها على الجيش، ونقلت عنه: "عليكم بتوجيه الاتهامات إلى الجيش وليس إلى نتنياهو".

ووفق التسريبات التي نشرتها القناة، قال شيلي: "إن رئيس هيئة الأركان العامة هارتسي هاليفي، وقادة الاحتجاجات (المظاهرات ضد الإصلاحات القضائية)، وجميع قادة النظام السابق الذين يهاجموننا، إنما هم المتهمون".

وأوضحت القناة العبرية، أنها بحثت عن الملابسات التي تقف وراء الاتهامات التي صدرت عن مدير مكتب نتنياهو وعثرت على نتائج، منها أن تلك الاتهامات ضد قادة المؤسسة العسكرية "لا تعكس رأي شيلي الشخصي فحسب"، إذ وجدت أن الدائرة المقربة من رئيس الوزراء بالكامل، والمقربين منه على المستويين، الشخصي والسياسي، على قناعة بأن الجيش والمؤسسة العسكرية يتحمّلان المسؤولية.

مفهوم ردع حماس

ووجدت القناة أن الدائرة المقربة من رئيس الوزراء تُحمِّل المؤسسة العسكرية والجيش المسؤولية عن المفهوم الذي رسخته تلك الجهات في أذهان المستوى السياسي بشأن "ردع حماس".

وبيَّنت أن هؤلاء يتهمون المؤسسة العسكرية بأنها هي التي أقنعت المستوى السياسي قبيل بدء "طوفان الأقصى" بأن الحركة التي تسيطر على غزة في حالة ردع، إضافة إلى الاتهامات المتعلقة بالإخفاقات المحيطة بالهجوم المباغت الذي شنته حماس.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية، أن سلوكًا من هذا النوع بالنسبة للجيش يعد "ضارًا وخطيرًا"، ولفتت إلى أن "هجومًا كذلك (أي من مكتب نتنياهو) من شأنه عرقلة التعاون بين الجانبين"، ووصفت ذلك الأداء الذي "يقوم على سعيهم إلى حماية ظهورهم"، بأنه "لن يكون في صالح الجهود الحربية".