الرئيس الصيني: بكين وباريس تبحثان عن حل للحرب الأوكرانية

وأضاف الرئيس الصيني لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن "الصين ليست في أصل هذه الأزمة وليست طرفا أو مشاركا فيها، لقد لعبنا دائما دورا بناء فيما يتعلق بالتسوية السلمية".

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، لفت جين بينغ إلى أنه "دعا مراراً إلى مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للأطراف، مؤكدا أيضا عدم جواز استخدام الأسلحة النووية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال رداً على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات مع الغرب وأوكرانيا، فضلا عن وقف إطلاق النار، إنه "لا يوجد من يمكن التحدث معه بعد"، ونقلت الوكالة عنه قوله إنه "لا أحد من السياسيين الغربيين أو الأوكرانيين مستعد لإجراء محادثة جادة، إنهم هم فقط "يلعبون" محاكاة ساخرة للمفاوضات".