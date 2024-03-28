لماذا يرفض بايدن الاعتراف بإحدى حفيداته من ابنه هانتر؟

وأعنف هجوم تعرض له بادين كان من قبل عضو مجلس النواب، إليز ستيفانيك، متهمة بايدن بأنه "عديم القلب وجبان".

وقالت النائب ستيفانيك، في تصريح لـ"ديلي ميل"، إن "كل أمريكي يعرف أنه كان ينبغي على جو بايدن أن يفعل الشيء الصحيح منذ سنوات، وأن يعترف بجميع أحفاده".

وقد يكون ملف الحفيدة جوان، واحدًا من الملفات العائلية الخاصة التي تسلط نقاط سوداء على مساعي بايدن في حملته الانتخابية لرئاسيات عام 2024، إضافة إلى ملف ابنته آشلي التي هاجمت والدها في مذكراتها، واتهمته بأنه كان يحاول التحرش بها عندما كانت في سن السادسة عشرة.