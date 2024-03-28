لماذا يرفض بايدن الاعتراف بإحدى حفيداته من ابنه هانتر؟
انتهز مناوئون للرئيس الأمريكي جو بايدن، قصة امتناعه عن الاعتراف بنيفي جوان وهي حفيدته السابعة من ابنه الأكبر هانتر بايدن، لانتقاده ووصفه بأنه رجل قاس.
ويمتنع بايدن عن الاعتراف بالطفلة نيفي جوان روبرتس البالغة (4 أعوام)، منذ إنجابها خارج إطار الزواج من هانتر بايدن وفتاة تدعى لوندن روبرتس، ما جعلها تحمل لقب عائلة الأم.
وللرئيس الأمريكي 7 أحفاد، هم: نيفي جوان روبرتس، نعومي، فينيجان، ومايسي، وجميعهن بنات هانتر من زوجته السابقة كاثلين بوهلي، إضافة إلى ناتالي وروبرت أبناء ابنه الراحل بو بايدن وزوجته هالي؛ وبو البالغ من العمر (4 أعوام)، وهو ابن هانتر من زوجته ميليسا كوهين.
وبعد أشهر من انتشار أنباء باعترافه بحفيدته عبر تصريح ارتجالي قال فيه: "إنني أعتز وزوجتي جيل بجميع أحفادنا بمن فيهم نيفي جوان"، عاد بايدن ليقول في مناسبة نسائية أخرى إنه يرى "مستقبلًا لجميع الأمريكيات.. مستقبلًا لابنتي وحفيداتي الأربع، بالمناسبة، إنهن مذهلات"، مؤكدًا بذلك عدم اعترافه بحفيدته نيفي جوان.
وهذا ما دعا جمهوريين وديمقراطيين إلى مهاجمته، واتهامه بأنه رجل قاس بمشاعر باردة، حتى بعد ثبوت نسب جوان لابنه هانتر عبر فحص للحمض النووي عقب دعوى قضائية رفعتها والدتها من أجل الحصول على إعالة للطفلة، بحسب شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".
وأعنف هجوم تعرض له بادين كان من قبل عضو مجلس النواب، إليز ستيفانيك، متهمة بايدن بأنه "عديم القلب وجبان".
وقالت النائب ستيفانيك، في تصريح لـ"ديلي ميل"، إن "كل أمريكي يعرف أنه كان ينبغي على جو بايدن أن يفعل الشيء الصحيح منذ سنوات، وأن يعترف بجميع أحفاده".
وقد يكون ملف الحفيدة جوان، واحدًا من الملفات العائلية الخاصة التي تسلط نقاط سوداء على مساعي بايدن في حملته الانتخابية لرئاسيات عام 2024، إضافة إلى ملف ابنته آشلي التي هاجمت والدها في مذكراتها، واتهمته بأنه كان يحاول التحرش بها عندما كانت في سن السادسة عشرة.