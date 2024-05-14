أول تعليق أمريكي على تغييرات بوتين في قيادة المؤسسة العسكرية الروسية

علّقت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، على إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغييرات في قيادة الجيش الروسي، تمثلت بتعيين المدني أندريه بيلوسوف وزيراً للدفاع خلفاً لسيرغي شويغو.

واعتبرت الولايات المتحدة أن إقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه سيرغي شويغو دليل على حالة من "اليأس" إزاء التكاليف الباهظة للحرب على أوكرانيا.

وقال فيدانت باتيل المتحدث باسم وزارة الخارجية: "وجهة نظرنا هي أن هذا مؤشر آخر على رغبة بوتين اليائسة في مواصلة حربه العدوانية على أوكرانيا، على الرغم من كونها تستنزف الاقتصاد الروسي بشكل كبير والخسائر الفادحة للقوات الروسية".

وأضاف أن "تعبئة الكرملين لحربه العدوانية ضد أوكرانيا تتسبب بمعاناة لكثير من العائلات".

وأشار إلى أن "روسيا أطلقت هذه الحرب غير المبرّرة ضد أوكرانيا"، مؤكداً أنه "يمكن لبوتين أن يضع حداً لها بسحب قواته من أوكرانيا".

ومع بدء ولايته الرئاسية الخامسة غير المسبوقة، أقال بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو واقترح تعيين الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف في المنصب خلفاً له، وفقاً لقائمة الترشيحات الوزارية التي نشرها مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي.