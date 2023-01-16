إيران: أكبري لم يكن نائبا لوزير الدفاع

نفت وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الإثنين، أن يكون علي رضا أكبري، الذي تم إعدامه يوم السبت الماضي بتهمة "التجسس لصالح المخابرات البريطانية"، نائبا لوزير الدفاع في يوم من الأيام.

وقالت الوزارة الإيرانية، في بيان، إن "علي رضا أكبري لم يكن نائبا لوزير الدفاع أبدا في أي فترة من الفترات، وبعد انتهاء رئاسته على مركز الدراسات الدفاعية عام 2003 وتقاعده وانفصاله عن وزارة الدفاع، بدأ بخيانة النظام والشعب الإيراني".

وأدانت الدفاع الإيرانية في بيانها، الذي نشرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، "أعمال الخائن المذكور (علي رضا أكبري) وأكدت على مواصلة عملها بجدية ورصدها الدائم للدفاع عن البلاد".

وجاء البيان ردًا على ما ذكرته تقارير رسمية إيرانية في وقت سابق بأن أكبري، شغل منصب نائب وزير الدفاع في عهد الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي عندما كان وزيرا للدفاع علي شمخاني.