الكونغرس الأمريكي يتسلم تقريراً سرّياً عن الانسحاب من أفغانستان
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنّه سلّم الكونغرس تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من الحرب ضد حركة طالبان.
وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّه ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب، وإنّ الرئيس جو بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأمريكيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".
وصدم الانسحاب، الذي انتهى في 30 آب/أغسطس 2021، الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة بعدما تغلبت طالبان في أسابيع على القوات الأفغانية التي دربها الغرب، ما أجبر القوات الأمريكية على تسريع مغادرة البلد من مطار كابول.
وفي ملخص التقرير الذي رفعت عنه السرية وسُلّم إلى الكونغرس، يشدد البيت الأبيض على أن إدارة الرئيس جو بايدن فعلت كل ما في وسعها.
وألقت الإدارة باللوم على اتفاق أبرم سابقًا بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وطالبان لوضع حكومة بايدن في موقف صعب، وقالت إن أيا من وكالات الاستخبارات الأميركية لم يتوقع الانهيار السريع للقوات الحكومية الأفغانية.
وجاء في الوثيقة: "تركت إدارة ترامب لإدارة بايدن موعدًا للانسحاب، لكن من دون خطة لتنفيذه.. بعد أربع سنوات من الإهمال - وفي بعض الحالات التردي المتعمد - كانت أنظمة ومكاتب ووكالات مهمة لضمان مغادرة آمنة ومنظمة في حالة يرثى لها".
وأضافت: "تشير السرعة والسهولة التي سيطرت بها طالبان على أفغانستان إلى عدم وجود سيناريو - باستثناء حضور أمريكي دائم وموسع بشكل كبير - كان من شأنه أن يغير المسار".