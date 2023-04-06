الكونغرس الأمريكي يتسلم تقريراً سرّياً عن الانسحاب من أفغانستان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنّه سلّم الكونغرس تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من الحرب ضد حركة طالبان.

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّه ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب، وإنّ الرئيس جو بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأمريكيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وصدم الانسحاب، الذي انتهى في 30 آب/أغسطس 2021، الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة بعدما تغلبت طالبان في أسابيع على القوات الأفغانية التي دربها الغرب، ما أجبر القوات الأمريكية على تسريع مغادرة البلد من مطار كابول.