رداً على باقري كني.. أمريكا تنفي استمرار المفاوضات مع إيران

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الاثنين، ما ذكره وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري كني من العاصمة اللبنانية بيروت، بشأن استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر: "أعلنّا دائما أن لدينا القدرة اللازمة على إرسال الرسائل إلى إيران، وسنفعل ذلك عندما يتماشى مع مصالحنا".

وعند سؤاله هل الاتفاق أو الحل الدبلوماسي بين حزب الله وإسرائيل يشمل إيران؟ أجاب ميللر بأنه لن يتحدث عن المحادثات، مضيفًا: "بالتأكيد ليست لدينا علاقة مباشرة مع حزب الله، ولكننا كنا نبحث عن حل دبلوماسي لهذه القضية منذ بعض الوقت".