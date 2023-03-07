جلسة استماع "استخباراتية" بمجلس الشيوخ حول تهديدات الصين لأمريكا

ومن ضمن الذين سيدلون بشهاداتهم، مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز ومدير وكالة الأمن القومي بول ناكاسوني ومدير وكالة استخبارات الدفاع سكوت بيرييه.

وتأتي الجلسة بعد نحو شهر من إسقاط الولايات المتحدة بالون تجسس صينيا قبالة سواحل كارولينا الجنوبية، وفقًا للمجلة التي لفتت إلى أن الحادث إلى جانب سلسلة من الحوادث الأخرى مجهولة الهوية، أثار دعوات لمزيد من الشفافية من المشرعين.

ولفتت إلى أن بالون التجسس الذي تم اكتشافه وهو يطير فوق ولاية مونتانا أثار اهتمامًا وطنيًا وانتقادات لقرار إدارة الرئيس جو بايدن بتأخير إسقاطه، مضيفة أن الكشف عن وجود المزيد من الأجسام المجهولة في المجال الجوي الأمريكي أدى إلى زيادة المخاوف بشأن درجة الشفافية من جانب وكالات الاستخبارات.

وقال ماركو روبيو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إنه لا يوجد سبب بألّا يتم تقاسم "99%" من المعلومات التي تم إطلاع أعضاء المجلس عليها مع الشعب الأمريكي.

ووافق السناتور ريتشارد بلومنتال على ذلك بقوله: "أعتقد أن الجمهور يحتاج ويستحق معرفة المزيد.. الكثير مما قيل لنا هو حقائق يمكن للشعب الأمريكي أن يعرفها ويجب أن يعرفها، دون أي ضرر لأمننا القومي".