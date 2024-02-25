حرائق غابات مدمرة في أستراليا والقادم ينذر بالأسوأ (فيديو)

تعهد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، بتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة ولاية فيكتوريا في مكافحة حرائق الغابات المستمرة منذ أيام، والتي دمرت عددا من المنازل. يأتي ذلك بعد أن حذرت السلطات من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تأجيج حرائق الغابات في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال ألبانيزي للصحفيين في مدينة فرانكستون بولاية فيكتوريا "سنقدم أي دعم تطلبه (ولاية) فيكتوريا.. ما يحدث يذكرنا بضرورة أن نكون يقظين لمواصلة العمل والتعامل مع الخطر المتمثل في تغير المناخ".

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان للصحفيين، إن هناك "مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع خاصة من الأربعاء إلى الخميس" حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشدة؛ ما قد يزيد من تأجيج الحرائق.