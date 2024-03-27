"وول ستريت جورنال": عُزلة كوريا الشمالية زادت من جوع السكان

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن عُزلة كوريا الشمالية الطويلة والتي تفاقمت بعد جائحة كورونا، أضرت بالأمن الغذائي للسكان وزادت من معدلات الجوع.

وأضافت الصحيفة أن كوريا الشمالية التي تعد أكثر الدول انعزالًا فرضت مزيدًا من الإجراءات التي تعزز عزلتها، بعد أن ضربت جائحة كورونا العالم، مشيرة إلى أن ذلك كان له آثار مدمرة على الناس.

ونقلت الصحيفة عن بيانات تجارية وصور أقمار الصناعية حللتها منظمة "هيومن رايتس واتش"، أن كوريا الشمالية أغلقت حدودها وأقامت حواجز جديدة عندما ضرب فيروس كورونا العالم.

وذكرت أن العقوبات الدولية، أدت إلى تقليص التجارة، بما في ذلك مع الصين، رغم أنها حليف رئيس لكوريا الشمالية، وشريكها التجاري، لكن في عام 2020 توقفت التجارة بين البلدين؛ مما فاقم نقص الغذاء.

وأردفت أنه "من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، وجدت المنظمة الحقوقية فإن السلطات قامت ببناء طبقات من السياج في المناطق الحدودية التي كانت بمثابة طرق تجارية، بما في ذلك الأماكن التي جلب منها المهربون الطعام إلى كوريا الشمالية والأماكن، رغم ان التضاريس هناك خطيرة للغاية ولا تحتاج إلى سياج".