الأمن الروسي يشتبك مع مسلحين تحصنوا بمبنى سكني في إنغوشيا (فيديو)
قال مصدر في وكالات إنفاذ القانون الإقليمية لوكالة "ريا نوفوستي" الرسمية، إن ضباط إنفاذ القانون يشتبكون منذ ساعات مع مسلحين تحصنوا في مبنى سكني في مدينة كارابولاك في جمهورية إنغوشيا القوقازية.
وقال المصدر "هناك اشتباك يدور في كارابولاك؛ ردّ المسلحون المحاصرون في مبنى سكني على عرض الاستسلام بفتح النار على ضباط إنفاذ القانون من أسلحة رشاشة".
وفي وقت سابق من اليوم، في الساعة 19:30 بتوقيت موسكو، تم إدخال قوات عمليات مكافحة الإرهاب إلى مدينة كارابولاك، لا سيما شوارع رابوتشايا وأوسكانوفا ونابريجنايا ودزاباغييفا.