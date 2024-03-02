الأمن الروسي يشتبك مع مسلحين تحصنوا بمبنى سكني في إنغوشيا (فيديو)

وقال المصدر "هناك اشتباك يدور في كارابولاك؛ ردّ المسلحون المحاصرون في مبنى سكني على عرض الاستسلام بفتح النار على ضباط إنفاذ القانون من أسلحة رشاشة".

وفي وقت سابق من اليوم، في الساعة 19:30 بتوقيت موسكو، تم إدخال قوات عمليات مكافحة الإرهاب إلى مدينة كارابولاك، لا سيما شوارع رابوتشايا وأوسكانوفا ونابريجنايا ودزاباغييفا.