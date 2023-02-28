العفو الدولية: عامل الإغاثة البلجيكي المسجون في إيران يتعرض لـ "الاختفاء القسري"

ودعت المنظمة الدولية إلى "اتخاذ إجراء فوري"، مطالبة من "غلام حسين محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الإعلان عن مكان وجود هذا المواطن البلجيكي، والإفراج عنه على الفور".

كما طلبت المنظمة من السلطات الإيرانية حمايته من التعرض لمزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى أن يتم الإفراج عنه، وأن يتمكن من الاتصال بأسرته بانتظام، والحصول على رعاية صحية مناسبة، واختيار محام له.

وكانت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، قالت خلال اجتماعها بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في جنيف على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن " أوليفييه فاندكاستيل يجب أن ينضم إلى أسرته دون تأخير"، مضيفة "يجب إنهاء الاعتقال التعسفي واحتجازه في ظروف غير إنسانية ".