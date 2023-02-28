العفو الدولية: عامل الإغاثة البلجيكي المسجون في إيران يتعرض لـ "الاختفاء القسري"
أعلنت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل المسجون في إيران يتعرض لـ"الاختفاء القسري" ويتعرض للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.
وقالت العفو الدولية في بيان لها " المواطن البلجيكي محتجز في زنزانة انفرادية بدون نوافذ في الطابق السفلي، ويُحرم من الحصول على الرعاية الصحية الكافية والهواء النقي".
ودعت المنظمة الدولية إلى "اتخاذ إجراء فوري"، مطالبة من "غلام حسين محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الإعلان عن مكان وجود هذا المواطن البلجيكي، والإفراج عنه على الفور".
كما طلبت المنظمة من السلطات الإيرانية حمايته من التعرض لمزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى أن يتم الإفراج عنه، وأن يتمكن من الاتصال بأسرته بانتظام، والحصول على رعاية صحية مناسبة، واختيار محام له.
وكانت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، قالت خلال اجتماعها بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في جنيف على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن " أوليفييه فاندكاستيل يجب أن ينضم إلى أسرته دون تأخير"، مضيفة "يجب إنهاء الاعتقال التعسفي واحتجازه في ظروف غير إنسانية ".
وفي 10 من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إصدار حكم ضد فاندكاستيل بالسجن 40 عاماً و74 جلدة، بعدة تهم من بينها "التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية"، و "التعاون مع حكومة معادية"، و "غسيل أموال وتهريب عملات بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي".
فيما توجد مؤشرات على احتجازه كرهينة من قبل السلطات الإيرانية لإجبار السلطات البلجيكية على إطلاق سراح مسؤول إيراني سابق مسجون في بلجيكا.
وكتبت منظمة العفو الدولية أن محاكمته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 كانت غير عادلة واستغرقت 30 دقيقة فقط، وأن حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ من اختياره ومحاكمة أمام محكمة مستقلة ومختصة وحيادية، قد انتهك بوضوح.
واعتقل عناصر من الحرس الثوري عامل الإغاثة البلجيكي في 24 فبراير/شباط 2022، أثناء رحلته إلى إيران.