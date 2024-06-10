ساولوس كلاوس تشيليما
ساولوس كلاوس تشيليماour.today

اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي

أعلنت الرئاسة في مالاوي اختفاء طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما، و9 آخرين.

وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن "جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة، منذ أن اختفت من على شاشات الرادار، باءت بالفشل حتى الآن".

وأشار البيان إلى أن تشيليما، الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، كان على متن طائرة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي (07:17 بتوقيت غرينتش)، مضيفًا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

مالاوي

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