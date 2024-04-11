بطالة وإقصاء وصعوبات اقتصادية.. عوامل تكدر العيش في أوروبا (فيديو إرم)

بيئة طاردة

ومن برشلونة، أكد الباحث في الشؤون الأوروبية هشام الصدر، أن "بروز مشاكل وأزمات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وإتاحة فرص العمل كان من أهم العوامل التي تدفع أوروبا إلى أن تكون طاردة وليست جاذبة للهجرة، نتيجة لبعض المتغيرات خلال السنوات الأخيرة".

وأردف: "منها ما ترتب عن انتشار الأوبئة، وفي صدارة ذلك أزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي، فضلاً عن ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وهي أمور لها التأثير الأكبر على أوروبا اقتصادياً ومعيشياً.

وأشار الصدر إلى أن "هناك ارتفاعاً كبيراً لنسب التضخم والبطالة، التي تؤثر بشكل كبير على جاذبية أوروبا للمهاجرين في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن "الكثير من السكان الأصليين للدول الأوروبية لا يجدون فرص عمل مناسبة، وبالتالي لا توجد فرص العمل المثالية والجاذبة للأجانب، مع كثرة ارتباطاتهم والتزاماتهم"، وفق تأكيده.

وتابع: "من يريد أن يهاجر، فهو يرغب في تحقيق عوائد مالية مناسبة توفر له الحياة التي يطمح فيها، بينما باتت فرص العمل المناسبة صعبة للغاية"، بحسب قوله.

وتؤكد تقارير ودراسات حديثة هذا المنحى الذي يتبعه كثير من المهاجرين من أصول عربية وأفريقية للعودة إلى موطنهم الأصلي بسبب عدم ملاءمة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في دول المهجر مع ما كانوا ينتظرون.

وعلقت المحللة السياسية د. جيهان جادو، من باريس، على ذلك قائلة: "المنطقة الأوروبية أصبحت قارة طاردة للمهاجرين لعدة أسباب أهمها: غلاء المعيشة، والحياة الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى مشكلات البطالة، ونقص العمالة في بعض المهن ولا سيما في الدول الكبرى في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا."

وأكد أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي د. عبد المسيح الشامي، من برلين، أن "أوروبا لم تعد تلك البيئة الحاضنة للمهاجرين وهذه حقيقة، والتحول يعود إلى سببين أساسيين أولهما الوضع الاقتصادي الناجم عن الحرب في أوكرانيا؛ ما تسبب في تردّ كبير جداً للوضع الاقتصادي في أوروبا التي دخلت في أزمات متراكمة، ولم تعد قادرة على تحمل عبء اللاجئين، وخلق بيئة غير جاذبة للمهاجرين".

وأضاف أن "العامل الثاني يتمثل في موجات اللجوء التي جاءت في السنوات الأخيرة وكان لها تأثير كبير على المزاج الأوروبي، بسبب وجود عدد كبير من المتطرفين الذين حملتهم هذه الموجات، وكانت لها أجندات خطيرة؛ ما خلق حالة رفض لدى الأوروبيين لدواع أمنية"، وفق قوله.

وفي سياق متصل، يوضح أستاذ القانون الدولي د.مجيد بودن، أن "اليمين المتطرف في أوروبا، يريد أن يستغل ملف الهجرة، لتأجيج الكراهية والتحكم في السلطة".

وأشار بودن إلى أن "الحكومات الأوروبية من اليمين الى اليسار تعرقل وتضع صعوبات للهجرة، لتتمكن من الوصول للسلطة؛ إذ يعتبر هذا الملف بمثابة الطريق المهم للوصول إلى الحكم في الوقت الحالي".

وأكد الخبير القانوني أن "أوروبا الآن محكومة بتيارات اليمين والوسط المعتدل؛ ما أدى إلى مصادقة البرلمان الأوروبي على قانون الهجرة الذي يضع شروطا جديدة"، وفق قوله.