ضبط عصابة دولية متورطة في عمليات احتيال تتعلق بالقنب

ألقت قوات شرطة بقيادة إسبانيا القبض على عصابة يشتبه في أنها جمعت 645 مليون يورو (686.41 مليون دولار) من ضحايا في 35 دولة، في عملية احتيال تتمحور حول الاستخدام الطبي لنبات القنب.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان، إن العصابة أنشأت نظاما للتسويق وحضرت معارض القنب الدولية لإقناع الضحايا بالاستثمار في النظام.

وقادت الشرطة الإسبانية العملية بمساعدة وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، وقوات الشرطة في خمس دول أخرى.

وتم القبض على تسعة، لم يتم الكشف عن أسمائهم، في 11 أبريل/ نيسان للاشتباه في تورطهم في قضية الاحتيال في إسبانيا، وبريطانيا، وألمانيا، ولاتفيا، وبولندا، وإيطاليا، وجمهورية الدومينيكان.

وقالت سيلفيا جاريدو، المتحدثة باسم الشرطة الإسبانية: "عرض نموذج النشاط الذي قدمه هذا التنظيم استخدام رأس المال المحول من المستثمرين لتطوير شراكات لتمويل زراعة نبات القنب".

وأضافت: "بهذا النظام، وعدوا الضحايا بأرباح تتراوح بين 70 بالمئة و168 بالمئة سنويا، اعتمادا على نوع القنب الذي يستثمرون فيه".

وحظرت الشرطة حسابات مصرفية تحتوي على 58.6 مليون يورو وعملات مشفرة بقيمة 116.3 مليون يورو، واستردت 106 آلاف يورو نقدا.

وصادرت عقارات بقيمة 2.6 مليار يورو. (الدولار = 0.9397 يورو).