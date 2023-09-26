إسرائيل على وشك الانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، إنها تتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع قبول تل أبيب في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.

والموعد النهائي، حتى تظهر إسرائيل امتثالها للشروط الأمريكية، هو 30 سبتمبر/أيلول.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن "انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يعد إنجازا دبلوماسيا وأخبارا جيدة لجميع المواطنين الإسرائيليين".

ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الخارجية الأمريكية.