لوموند: اليمين الهولندي يهدد بإشعال الصراع داخل الاتحاد الأوروبي

رأت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، أن صعود اليمين المتطرف في هولندا يهدد بصراعات محتملة داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل مساعيه لخفض مساهمات البلاد في التكتل الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن حزب الحرية الشعبوي اليميني المتطرف، بزعامة خيرت فيلدرز، من المقرر أن يقود هولندا بدعم من ثلاثة أحزاب يمينية ويمينية وسطية، مشيرة إلى أن حلفاء فيلدرز سيجبرونه على التشدد في آرائه.

ولفتت إلى أن صعود حزب الحرية المتوقع إلى السلطة يأتي في أعقاب مفاوضات مكثفة أسفرت عن اتفاق حكومي تأثر بشدة بأجندة فيلدرز، مؤكدة أن هذا التحول يعد مهما نظرا لرفض رئيس الوزراء مارك روته السابق التحالف مع فيلدرز، بعد تجربة فاشلة استمرت 18 شهرا في عام 2012.